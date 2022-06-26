Легенда тенісу, який співчуває гравцям країн-агресорок, пожертвує всі призові з Wimbledon українцям

Колишня перша ракетка світу Енді Маррей вирішив фінансово підтримати українців, які постраждали від російської військової агресії.

Відомий британський тенісист віддасть усі призові кошти за участь у цьогорічному Wimbledon на допомогу українським сім'ям, які постраждали від повномасштабної війни, яку розв'язала Росія.

"Є сім'ї та діти, які намагаються залишити країну. Також є сім'ї, чиї будинки зруйновані внаслідок бойових дій. Тож я вважаю, що це гарний вчинок - пожертвувати свої призові. Це дає мені додаткову мотивацію для виступів на турнірах та перемог, тому я ухвалив таке рішення", - наводить слова Маррея RMC Sport.

Додамо, що ще на початку повномасштабного російського вторгнення 35-річний британець заявив, що всі свої призові за 2022 рік пожертвує українським дітям. Цього сезону Маррей вже заробив на корті понад 400 тисяч доларів.

За свою кар'єру Маррей двічі перемагав на Вімблдоні (2013, 2016). Майбутній турнір відбудеться від 27 червня до 10 липня.

Нагадаємо, раніше Маррей несподівано заявив, що співчуває російським і білоруським тенісистам, яких відсторонили від Wimbledon.

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