Легенда українського футболу встановив рекорд у своєму прощальному матчі за національну збірну

Голкіперу збірної України Андрію Пятову підкорилося історичне досягнення в поєдинку 3-го туру Ліги націй проти Вірменії.

Матч у польському місті Лодзь став для Пятова останнім у футболці "синьо-жовтих". Напередодні 37-річний голкіпер повідомив про те, що вирішив завершити кар'єру в національній збірній.

"Синьо-жовті" за підтримки чималої кількості українських уболівальників розгромили Вірменію - 3:0.

У прощальній грі за збірну Пятов зберіг свої ворота на замку. Завдяки цьому він став рекордсменом національної команди за кількістю "сухих" матчів.

Воротар донецького "Шахтаря" провів 47-й "сухий" поєдинок за збірну України. Він випередив іншого легендарного українського голкіпера Олександра Шовковського, у якого було 46 матчів без пропущених голів.

Пятов дебютував за "синьо-жовтих" 22 серпня 2007 року в товариському матчі проти Узбекистану. Загалом Андрій провів за збірну України 102 поєдинки.

Після Євро-2020 Пятов вже оголошував про завершення кар'єри в збірній. Проте в серпні 2021 року через кадрові проблеми його знову викликали до табору національної команди.

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