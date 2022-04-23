Легенда українського хокею продає унікальне джерсі, щоб допомогти ЗСУ

Колишній хокеїст та тренер збірної України, Андрій Срюбко організував благодійний аукціон для фінансової підтримки захисників України.

Колишній оборонець продає пам'ятне джерсі, у якому він виступав на Олімпійських іграх у 2002 році. Це єдиний раз, коли збірна України з хокею була представлена на Олімпіаді та посіла 10-е місце.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Виручені кошти передадуть до волонтерської організації Сергія Притули для потреб української армії. Аукціон триватиме до 25 квітня.

Стартова ціна лоту становить 500 доларів, а мінімальний крок – 50.

Нагадаємо, що чемпіон України в складі "Азовмаша" Петро Подтикан, який останнім часом працював дитячим тренером, розповів, як йому вдалося врятуватися з блокадного Маріуполя.

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