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Легенда українського хокею продає унікальне джерсі, щоб допомогти ЗСУ

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Легенда українського хокею продає унікальне джерсі, щоб допомогти ЗСУ

ХК "Донбас"

Колишній хокеїст та тренер збірної України, Андрій Срюбко організував благодійний аукціон для фінансової підтримки захисників України.

Колишній оборонець продає пам'ятне джерсі, у якому він виступав на Олімпійських іграх у 2002 році. Це єдиний раз, коли збірна України з хокею була представлена на Олімпіаді та посіла 10-е місце.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Виручені кошти передадуть до волонтерської організації Сергія Притули для потреб української армії. Аукціон триватиме до 25 квітня.

Стартова ціна лоту становить 500 доларів, а мінімальний крок – 50. 

Нагадаємо, що чемпіон України в складі "Азовмаша" Петро Подтикан, який останнім часом працював дитячим тренером, розповів, як йому вдалося врятуватися з блокадного Маріуполя.

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