Легенда "Ювентуса" допоміг відомому тіктокеру повторити кумедний челендж (відео)

Дель П'єро взяв участь у смішному ролику.

Італійський блогер Хабі Лейм, який став знаменитим на весь світ за дуже короткий проміжок часу, записав нове відео разом з легендою італійського футболу Алессандро дель П'єро.

Ексфутболіст "Ювентуса" допоміг співвітчизнику повторити челендж із підняттям стільця однією рукою.

21-річний блогер опублікував відео на своїй сторінці в Instagram.

Відзначимо, що Хабі Лейм, показує, що багато лайфхаків в інтернеті придумані для проблем, які висмоктані з пальця.

У складі "Ювентуса" Дель П'єро став шестиразовим чемпіоном Італії, володарем Кубка країни, чотириразовим володарем Суперкубка Італії, переможцем Ліги чемпіонів.

У збірній Італії він виграв Чемпіонат світу-2006.

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