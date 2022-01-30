Легенда "Ювентуса" допоміг відомому тіктокеру повторити кумедний челендж (відео)

Дель П'єро взяв участь у смішному ролику.
Італійський блогер Хабі Лейм, який став знаменитим на весь світ за дуже короткий проміжок часу, записав нове відео разом з легендою італійського футболу Алессандро дель П'єро.
Ексфутболіст "Ювентуса" допоміг співвітчизнику повторити челендж із підняттям стільця однією рукою.
21-річний блогер опублікував відео на своїй сторінці в Instagram.
Відзначимо, що Хабі Лейм, показує, що багато лайфхаків в інтернеті придумані для проблем, які висмоктані з пальця.
- У складі "Ювентуса" Дель П'єро став шестиразовим чемпіоном Італії, володарем Кубка країни, чотириразовим володарем Суперкубка Італії, переможцем Ліги чемпіонів.
- У збірній Італії він виграв Чемпіонат світу-2006.
Читайте також:
Одна з найдивніших червоних карток у історії: у Ізраїлі арбітр видалив футболіста за надто міцне рукостискання
Мало не покинув гру: легендарний Майкл Джордан рознервувався наприкінці матчу з "Лейкерс" (відео)
"Не дали сходити до туалету": аргентинський футболіст обурився ставленням до його збірної в Чилі