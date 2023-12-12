Легенда "Ювентуса" та чемпіон Європи у складі збірної Італії оголосив про завершення кар'єри

Джорджо К'єлліні у віці 39 років вирішив повісити бутси на цвях.

Колишній захисник туринського "Ювентуса" та збірної Італії Джорджо К'єлліні оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Про це 39-річний італієць повідомив на сторінці в Instagram, опублікувавши відеоролик з яскравими моментами свого футбольного шляху.

"Ти був найпрекраснішою і найяскравішою подорожжю в моєму житті. Ти був для мене всім. Із тобою я пройшов унікальний і незабутній шлях.

Але тепер настав час почати нові розділи, зустрітися з новими викликами та написати нові важливі та захопливі сторінки життя", – написав К'єлліні в соцмережі.

К'єлліні – дев'ятиразовий чемпіон Італії у складі "Ювентуса", п'ятиразовий володар Кубка і Суперкубка Італії. За "Стару синьйору" він виступав від 2005 до 2022 року – провів 561 матч, забив 36 голів та зробив 26 асистів.

На старті своєї кар'єри Джорджо також грав за "Ліворно" та "Фіорентину", а після відходу з "Ювентуса" захищав кольори американського клубу "Лос-Анджелес", з яким став чемпіоном МЛС сезону-2022.

Від 2004 до 2022 року К'єлліні викликався до збірної Італії. Разом зі "Скуадрою Адзуррою" захисник виграв Євро-2020 та став србіним призером чемпіонату Європи 2012 року, який приймали Україна та Польща.

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