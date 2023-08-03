Легендарні футболісти, актори, телеведучі та музиканти: хто візьме участь у благодійному матчі Game4Ukraine

Вже 5 серпня в Лондоні, на домашній арені ФК "Челсі" "Стемфорд Бридж", відбудеться Game4Ukraine – благодійний матч на підтримку України.

Амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко вийдуть на поле у капітанських пов'язках синьої та жовтої команд відповідно.

Game4Ukraine збере легенд світового футболу, чинних гравців англійської Прем'єр-ліги, а також популярних музикантів, акторів і ведучих. Склад команд справді вражає.

Так, у складі "синіх" під керівництвом тренерки жіночої команди "Челсі" Емми Гейз з'являться:

голкіпери: Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд і Карло Кудічіні;

Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд і Карло Кудічіні; захисники: Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас;

Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас; півзахисники: Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержиньо, Клер Раферті та Джо Коул;

Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержиньо, Клер Раферті та Джо Коул; нападники: капітан Андрій Шевченко, його партнер за нападом у "Динамо" та збірній Сергій Ребров, Самуель Ето'о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні та Джиммі Флойд Гассельбайнк.

До професійних футболістів приєднаються селебріті: зірка серіалу "Тед Лассо" Тохіб Джимо, британський комік Рассел Говард, актори Арчі Рено та Ральф Літтл, а також музиканти Джеймс Артур і Челсі Граймс.

"Андрій Шевченко попросив мене (взяти участь у матчі – прим.), і я хотів допомогти своєму другові, але це набагато більше, ніж благодійна гра з друзями. Йдеться про освіту, і я певен, що це найважливіша річ для всіх. Коли люди опиняються у скруті, в умовах війни, вони не знають, що станеться наступної години. Але принаймні доти, доки діти навчаються у школі, у ці години їхнє життя видається нормальним. Саме тому я радий, що зможу взяти участь, і, сподіваюся, це допоможе зібрати достатньо грошей для того, аби можна було відбудувати школу", – прокоментував свою участь колишній голкіпер "Челсі" та збірної Чехії Петр Чех.

Тренером жовтої команди стане легендарний керманич "Арсенала" Арсен Венгер. Під його керівництвом на поле вийдуть:

голкіпери: Єнс Леманн, Девід Джеймс;

Єнс Леманн, Девід Джеймс; захисники: Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріїсе, Гаель Кліши;

Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріїсе, Гаель Кліши; півзахисники: капітан Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі;

капітан Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі; нападники: Євген Левченко та Якубу Аєгбені.

У селебріті-складі "жовтих" з'являться зірка "Теда Лассо" Філ Данстер, актор Гіро Файнс-Тіффін, співак Том Греннан і телеведучий Роман Кемпф.

"Жодна дитина в Україні не несе відповідальності за те, що там відбувається. Це дуже трагічна ситуація, яка відгукується в наших серцях. Іноді висвітлення війни в медіа не настільки широке, як це було на початку (війни – прим.), тож ми повинні намагатися допомогти. Сподіваюся, гра сприятиме відновленню освіти в Україні. Вона також має привернути увагу людей до того, що відбувається. Не можна нічого не робити, коли війна так близько до нас", – зазначив колишній воротар збірної Німеччини та непереможного складу "Арсенала" Єнс Леманн.

Команди гратимуть заради благодійної мети: зібрані кошти підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого російськими окупантами в березні 2022 року.

Купити квиток на матч: https://www.game4ukraine.com/index.html.

Підтримати збір на відбудову школи та взяти участь у розіграші футболок з автографами учасників: https://u24.gov.ua/uk/game4ukraine.

Читайте також:

Футболіст збірної України Зінченко вдруге став батьком: зворушливі фото

Не припиняє вражати: Мессі вдруге поспіль оформив дубль за "Інтер" Маямі (відео)

Курйозний гол і вилучення: "Шахтар" вперше втратив очки в новому сезоні УПЛ (відео)