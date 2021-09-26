Легендарність кадру зашкалює: Шевченко і Віталій Кличко привітали Усика зі здобуттям чемпіонських поясів (відео)

Легендарність кадру зашкалює: Шевченко і Віталій Кличко привітали Усика зі здобуттям чемпіонських поясів (відео)

Кримчанин отримав потужну підтримку від зіркових співвітчизників.

Колишній головний тренер футбольної збірної України Андрій Шевченко та ексчемпіон світу з боксу Віталій Кличко привітали свого співвітчизника і боксера Олександра Усика з перемогою над британцем Ентоні Джошуа і завоюванням чемпіонських поясів за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO в суперважкій вазі.

Нинішній мер Києва в Instagram опублікував відео з роздягальні новоспеченого володаря чотирьох титулів. У ролику Шевченко сказав: "Бій закінчився, ми виграли". "Ми не дарма переживали - і все вийшло", - додав Кличко.

Згодом до них у кадрі приєднався Усик.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг.

В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг. Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ломаченко відреагував на впевнену перемогу Усика в бою із Джошуа.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання