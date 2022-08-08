Легендарний баскетболіст Медведенко продав свої чемпіонські персні НБА за 250 тисяч доларів на аукціоні задля підтримки України

Так, дворазовий чемпіон НБА у складі "Лос-Анджелеса Лейкерса" вирішив розлучитися зі своїми пам'ятними трофеями, аби допомогти українським дітям під час війни з російськими окупантами та відновити спортивну інфраструктуру в зруйнованих і пошкоджених українських школах.

Про завершення аукціону Медведенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Аукціон завершено. У сумі ми зібрали трохи більше 250 000 доларів, і це чудовий результат. 250 000 доларів для України. Плюс 50 тисяч доларів за ніч. Багато хто відмовляв мене, але я не шкодую ні на секунду. Це все було варто того і далі нас чекає реалізація багатьох ініціатив і спасіння життів українських дітей.

Пам‘ятайте, що Україна сильна кожним українцем, кожним хто зараз робить все заради перемоги, заради майбутнього.. Дякую всім за підтримку та допомогу. Багато хто допомагав. Особлива подяка Девіду Келлеру та SCP Auctions. Без вас ми не змогли б цього зробити", - зазначив Медведенко.

Медведенко грав на позиції важкого форварда;

Початок професійної кар'єри провів у київських клубах "Денді-СКІФ" (1995 – 1996), "Денді-Баскет" (1996 – 1997) та "Будівельник" (1997 – 1998).

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