Легендарний боксер феєрично повернувся в ринг у 58 років: провів бій проти сина свого колишнього суперника (відео)

Останній раунд поєдинку вийшов дуже видовищним.

Легенда мексиканського боксу Хуліо Сезар Чавес повернувся в ринг у 58 років і провів виставковий бій проти 42-річного Ектора Камачо - сина свого колишнього суперника Ектора Камачо-старшого, якого він перемагав у 1992 році.

Учасники шоу билися в шоломах, але після третьої трихвилинки між ними виник конфлікт, і вони були готові продовжити бій без захисної амуніції. Спільними зусиллями боксерів вдалося переконати дотримуватися правил.

Сам же поєдинок пройшов за домінування Чавеса, який продемонстрував неймовірну для свого віку форму. Так як бій був виставковим, переможця в ньому не визначали, але навіть без суддівського вердикту було очевидною перевага Хуліо Сезара.

Цікаво, що під час цього шоу свої бої провели два сина Чавеса. Обидва зазнали поразок.

Чавес-старший завершив кар'єру у 2005 році. На його рахунку на професійному ринзі 107 перемог, 6 поразок і 2 нічиї.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання