Легендарний бразилець став власником клубу, з якого розпочалась його футбольна історія

Легендарний бразилець став власником клубу, з якого розпочалась його футбольна історія

Роналдо купив 90% акцій "Крузейро".

Легендарний нападник Роналдо купив 90% акцій футбольного клубу "Крузейро".

Про це повідомляє Globo.

Бразилець витратив за 400 мільйонів бразильських реалів (70 мільйонів доларів).

45-річний Роналдо також має 51% акцій Вальядоліда. 2018 року він заплатив 30 мільйонів євро за контрольний пакет акцій іспанського клубу.

Роналдо грав за "Крузейро" на початку своєї кар'єри, у період 1993-1994 років. Він забив 56 голів у 58 матчах за бразильський клуб.

На клубному рівні Роналдо також виступав за ПСВ, "Барселону", "Інтер", "Реал", "Мілан" та "Корінтіанс", де й завершив кар'єру у 2011 році. Роналдо – дворазовий чемпіон світу у складі Бразилії та дворазовий володар Золотого м'яча.

За підсумками сезону-2021 "Крузейро" посів 14-те місце у бразильській Серії B.

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