Легендарний бразильський футболіст заразився коронавірусом

Через це він не зможе відвідати захід.

Зірка світового футболу Роналдо здав позитивний тест на COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив бразильський клуб "Крузейро", який нещодавно придбав Роналдо.

Зазначається, що Роналдо добре почувається і перебуває на ізоляції. Його хвороба протікає у легкій формі.

Представники "Крузейро" заявили, що колишній футболіст не зможе взяти участь у пам'ятних заходах, запланованих на кілька днів. Йдеться про 101-й день народження клубу. У повідомленні додали, що пізніше буде представлено новий графік ексспортсмена.

У грудні "Зубастик" купив 90% акцій клубу "Крузейро", за який виступав як гравець. Сума операції склала 400 мільйонів бразильських реалів (70 мільйонів доларів);

Роналдо грав за "Крузейро" на початку своєї кар'єри, у період 1993-1994 років. Він забив 56 голів у 58 матчах за бразильський клуб;

На клубному рівні Роналдо також виступав за ПСВ, "Барселону", "Інтер", "Реал", "Мілан" та "Корінтіанс", де й завершив кар'єру у 2011 році. Роналдо – дворазовий чемпіон світу у складі Бразилії та дворазовий володар Золотого м'яча;

За підсумками сезону-2021 "Крузейро" посів 14-те місце у бразильській Серії B.

Додамо, що 45-річний Роналдо також має 51% акцій "Вальядоліда". 2018 року він заплатив 30 мільйонів євро за контрольний пакет акцій іспанського клубу.

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