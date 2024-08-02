Легендарний британський тенісист вибув з Олімпіади-2024 та завершив кар'єру: зворушливе відео

Енді Маррей завершив свій фантастичний шлях у тенісі.
Колишня перша ракетка світу, видатний британський тенісист Енді Маррей провів останній матч у кар'єрі.
37-річний Маррей на Олімпійських іграх-2024 в Парижі виступав у парному розряді зі своїм співвітчизником Деніелом Евансом. У чвертьфіналі британці поступилися американському дуету Тейлора Фріца та Томмі Пола – 2:6, 4:6.
Перед стартом Ігор-2024 Маррей оголосив, що ця Олімпіада стане останнім турніром у його кар'єрі.
Тож після програного чвертьфіналу на ОІ-2024 уболівальники на знак прощання влаштували легенді гучні овації.
-! -! -!— Eurosport (@eurosport) August 1, 2024
The crowd chant Andy Murray's name and give him a standing ovation as he says farewell to tennis ❤️#Paris2024 pic.twitter.com/mqIs4cacnp
Сам тенісист теж був неабияк розчулений, коли востаннє залишав корт.
Thank you, Sir Andy Murray— Eurosport (@eurosport) August 1, 2024
The tennis legend leaves the court for the final time #Paris2024 pic.twitter.com/tabhTyfmIT
Після матчу Маррей опублікував іронічний пост у соцмережах, прокоментувавши закінчення кар'єри: "Все одно ніколи навіть не любив теніс", – написав Енді.
Never even liked tennis anyway.— Andy Murray (@andy_murray) August 1, 2024
Маррей – дворазовий олімпійський чемпіон в одиночному розряді (2012, 2016), триразовий переможець турнірів Grand Slam в одиночному розряді (US Open-2012, Wimbledon-2013, Wimbledon-2014), а також переможець Кубка Девіса (2015).
Він єдиний дворазовий олімпійський чемпіон в одиночному розряді серед чоловіків. Нікому крім нього не вдавалося захистити "золото" Олімпіади в чоловічих змаганнях.
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