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Легендарний британський тенісист вибув з Олімпіади-2024 та завершив кар'єру: зворушливе відео

Легендарний британський тенісист вибув з Олімпіади-2024 та завершив кар'єру: зворушливе відео

Енді Маррей / Фото: Associated Press

Енді Маррей завершив свій фантастичний шлях у тенісі.

Колишня перша ракетка світу, видатний британський тенісист Енді Маррей провів останній матч у кар'єрі.

37-річний Маррей на Олімпійських іграх-2024 в Парижі виступав у парному розряді зі своїм співвітчизником Деніелом Евансом. У чвертьфіналі британці поступилися американському дуету Тейлора Фріца та Томмі Пола – 2:6, 4:6.

Перед стартом Ігор-2024 Маррей оголосив, що ця Олімпіада стане останнім турніром у його кар'єрі. 

Тож після програного чвертьфіналу на ОІ-2024 уболівальники на знак прощання влаштували легенді гучні овації.

Сам тенісист теж був неабияк розчулений, коли востаннє залишав корт.

Після матчу Маррей опублікував іронічний пост у соцмережах, прокоментувавши закінчення кар'єри: "Все одно ніколи навіть не любив теніс", – написав Енді.

Маррей – дворазовий олімпійський чемпіон в одиночному розряді (2012, 2016), триразовий переможець турнірів Grand Slam в одиночному розряді (US Open-2012, Wimbledon-2013, Wimbledon-2014), а також переможець Кубка Девіса (2015).

Він єдиний дворазовий олімпійський чемпіон в одиночному розряді серед чоловіків. Нікому крім нього не вдавалося захистити "золото" Олімпіади в чоловічих змаганнях.

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