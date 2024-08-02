Легендарний британський тенісист вибув з Олімпіади-2024 та завершив кар'єру: зворушливе відео

Колишня перша ракетка світу, видатний британський тенісист Енді Маррей провів останній матч у кар'єрі.

37-річний Маррей на Олімпійських іграх-2024 в Парижі виступав у парному розряді зі своїм співвітчизником Деніелом Евансом. У чвертьфіналі британці поступилися американському дуету Тейлора Фріца та Томмі Пола – 2:6, 4:6.

Перед стартом Ігор-2024 Маррей оголосив, що ця Олімпіада стане останнім турніром у його кар'єрі.

Тож після програного чвертьфіналу на ОІ-2024 уболівальники на знак прощання влаштували легенді гучні овації.

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The crowd chant Andy Murray's name and give him a standing ovation as he says farewell to tennis ❤️#Paris2024 pic.twitter.com/mqIs4cacnp — Eurosport (@eurosport) August 1, 2024

Сам тенісист теж був неабияк розчулений, коли востаннє залишав корт.

Thank you, Sir Andy Murray



The tennis legend leaves the court for the final time #Paris2024 pic.twitter.com/tabhTyfmIT — Eurosport (@eurosport) August 1, 2024

Після матчу Маррей опублікував іронічний пост у соцмережах, прокоментувавши закінчення кар'єри: "Все одно ніколи навіть не любив теніс", – написав Енді.

Never even liked tennis anyway. — Andy Murray (@andy_murray) August 1, 2024

Маррей – дворазовий олімпійський чемпіон в одиночному розряді (2012, 2016), триразовий переможець турнірів Grand Slam в одиночному розряді (US Open-2012, Wimbledon-2013, Wimbledon-2014), а також переможець Кубка Девіса (2015).

Він єдиний дворазовий олімпійський чемпіон в одиночному розряді серед чоловіків. Нікому крім нього не вдавалося захистити "золото" Олімпіади в чоловічих змаганнях.

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