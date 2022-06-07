Легендарний британський тенісист, який співчуває гравцям країн-агресорок, допомагає українським сім'ям

Колишня перша ракетка світу Енді Маррей розповів, що фінансово підтримує українців, які постраждали від повномасштабного російського вторгнення.

Нещодавно триразовий переможець турнірів Великого шолома зробив скандальну заяву про те, що співчуває російським і білоруським тенісистам, яких відсторонили від цьогорічного Wimbledon.

Незважаючи на це, Енді Маррей не залишається осторонь українського горя. Співпрацюючи з міжнародною організацією ЮНІСЕФ, британський тенісист жертвує зароблені на турнірах призові кошти на допомогу українським родинам, які постраждали внаслідок дій російських загарбників.

"Я жертвую свої призові до фонду ЮНІСЕФ. Із цією організацією я співпрацюю вже кілька років. Те, що зараз відбувається в Україні - жахливо. Діти змушені залишати свої домівки, їх розлучають із сім'ями, деяких вбивають. Я не можу багато зробити, але намагаюся робити хоч щось, щоб допомогти народу України.

Гроші можуть бути використані для різних цілей - ЮНІСЕФ краще знає, що з ними робити. Ситуація постійно змінюється. Але гроші направляються на допомогу сім'ям", – цитує британця tennis-tourtalk.com.

Згідно з офіційними даними АТР цього року Маррей, без урахування податків, заробив на корті понад 419 тисяч доларів призових.

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