Легендарний бразилець "Шахтаря", який приніс перемогу у фіналі Кубка УЄФА, оголосив про завершення кар'єри

38-річний півзахисник, який став символом "гірників", ухвалив рішення зайнятись бізнесом, а тому й "повісив бутси на цвях".

Про це Жадсон заявив в інтерв'ю ESPN.

"Порадившись із жінкою та дітьми, я вирішив завершити кар'єру. Я думаю, що це були неймовірні роки, досягнення, можливість познайомитися із важливими людьми. Я просто хочу подякувати Богу, моїй сім'ї та всім, хто брав участь у моїй кар'єрі. Я вийшов на пенсію і маю свій бізнес. Тому у мене інші інтереси", - сказав бразилець.

Зазначимо, що Жадсон перейшов у донецький клуб 2005 року та провів за нього вісім сезонів, забивши 64 голи у 274 іграх. Серед його трофеїв – шість чемпіонств України, а також по три Кубки та Суперкубки країни.

Утім, головною звитягою Жадсона залишиться перемога в Кубку УЄФА. Саме півзахисник став автором переможного голу в фіналі цього турніру проти німецького "Вердера", який відбувся 2009 року. Також бразилець відзначився першим в історії м'ячем, забитим на "Донбас Арені".

До вашої уваги найяскравіші ігрові моменти Жадсона в кар'єрі.

Додамо, що крім "Шахтаря" Жадсон грав за "Атлетіко Паранаенсе", "Сан-Паулу", "Корінтіанс", "Аваї" та "Віторію".