Легендарний Джордж Форман спрогнозував переможця бою Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Джордж Форман поділився очікуваннями від прийдешнього бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку 75-річного американця, український боксер має все для того, щоб здобути перемогу над "Циганським королем".

"Багато років тому, коли я бився з Мохаммедом Алі, я міг виграти кожен раунд, але в мене в голові була думка: "Я нокаутую цього хлопця, якого ще ніколи не нокаутували". У цьому й проблема: не варто намагатися нокаутувати того, хто жодного разу не був у нокауті.

Просто повертайся в кут, сідай, випий трохи води, отримай підбадьорливу промову і вигравай раунд за раундом. Він може це. Якщо Усик розумний, то він має виграти перший раунд, потім другий і так далі. Він може віддати четвертий раунд, але потім повинен забрати наступний. Усик має бути налаштований на перемогу за очками. Він міцний боєць, він зможе витримати удари Ф'юрі. Якщо судді не куплені, то Усик повинен перемогти. Усик психологічно сильний. Це головна його перевага над Ф'юрі. Він нічим не виділяється на тлі Ф'юрі, крім свого характеру.

Тайсон Ф'юрі? Він бився з Володимиром Кличком до переможного кінця. І саме так потрібно битися з Усиком. Це захопливий поєдинок. Я, звичайно, вболіваю за Тайсона Ф'юрі, тому що він зіграв важливу роль у боксі. Я його фанат. Але я не дозволю емоціям впливати на прогноз. Я б хотів, щоб він залишився в боксі і провів ще пару боїв", – цитує Формана Boxing Scene.

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що переможця бою Усик – Ф'юрі позбавлять одного з чемпіонських поясів.

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