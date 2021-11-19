Легендарний ексфутболіст ввів незвичну заборону для гравців у новому клубі

Схоже, хтось буде не надто задоволений.
Новоспечений головний тренер англійської "Астон Вілли" Стівен Джеррард ввів незвичну заборону для гравців.
Про це повідомляє DailyMail.
Так, легендарний ексфутболіст "Ліверпуля" ухвалив рішення заборонити додавати до страв кетчуп.
"Кетчуп? Я заборонив його ще до того, як він встиг потрапити мені на очі! У гравців має бути правильний менталітет. Вони повинні робити все можливе, дотримуватись дисципліни. Їм потрібно прагнути стати кращими", - сказав Джеррард.
Цікаво, що раніше аналогічну заборону ввів й новий керманич лондонського "Тоттенхема" - Антоніо Конте. Утім, італієць ще й позбавив гравців майонеза.
Джеррард очолив "Астон Віллу" 11 листопада. Дебютує на новому для себе місці він 20 листопада, коли "Астон Вілла" в рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги прийме "Брайтон".
- Джеррард працював із шотландським "Рейнджерсом" від травня 2018 року. За цей час він виграв титул Чемпіона Шотландії. Сталося це в сезоні 2020/21;
- Після 11 турів в активі "Астон Вілли" всього десять набраних очок та 16 сходинка в турнірній таблиці.