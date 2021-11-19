Легендарний ексфутболіст ввів незвичну заборону для гравців у новому клубі

Схоже, хтось буде не надто задоволений.

Новоспечений головний тренер англійської " Астон Вілли " Стівен Джеррард ввів незвичну заборону для гравців.

Про це повідомляє DailyMail.

Так, легендарний ексфутболіст "Ліверпуля" ухвалив рішення заборонити додавати до страв кетчуп.

"Кетчуп? Я заборонив його ще до того, як він встиг потрапити мені на очі! У гравців має бути правильний менталітет. Вони повинні робити все можливе, дотримуватись дисципліни. Їм потрібно прагнути стати кращими", - сказав Джеррард.

Цікаво, що раніше аналогічну заборону ввів й новий керманич лондонського "Тоттенхема" - Антоніо Конте. Утім, італієць ще й позбавив гравців майонеза.

Джеррард очолив "Астон Віллу" 11 листопада. Дебютує на новому для себе місці він 20 листопада, коли "Астон Вілла" в рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги прийме "Брайтон".