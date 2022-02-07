Легендарний футболіст звільнений з посади спортивного директора "Аякса" через скандал із повідомленнями жінкам

Функціонер вже перепросив через свою поведінку.

Відомий у минулому футболіст " Аякса " Марк Овермарс покинув посаду спортивного директора нідерландського клубу.

Про це повідомляє офіційний сайт амстердамців.

Так, причиною відходу Овермарса стали його недоречні повідомлення колегам-жінкам, які він надсилав протягом тривалого часу.

"Мені соромно. Минулого тижня зі мною спілкувалися щодо моєї поведінки. На жаль, я не усвідомлював, що перейшов межу, але останнім часом я все зрозумів. Я відчув величезний тиск. Приношу свої вибачення.

Безумовно, для людини в моєму становищі подібна поведінка є неприйнятною. Зараз я все розумію, але вже пізно. Я не бачу іншого виходу, як піти з "Аякса". Ця ситуація вплинула на моє особисте життя, тому я прошу залишити мене та мою сім'ю у спокої", - зазначив Овермарс.

Овермарс виступав за "Аякс" впродовж п'яти років (з 1992 до 1997). На його рахунку за амстердамців більше 100 поєдинків. Також на його рахунку виступи за лондонський "Арсенал" (1997-2000) та іспанську "Барселону" (2000-2004);

Овермарс працював директором "Аяксу" від 2012 року. У грудні він продовжив контракт із клубом до 2026 року.

Читайте також:

Збірна Сенегалу здолала Єгипет та вперше в історії виграла Кубок Африки: відео

Тенісистка Пен Шуай прокоментувала скандал зі "звинуваченням" експрем'єра КНР у зґвалтуванні

"Усик - маленький, Джошуа - марний мішок": Ф'юрі зверхньо розніс своїх потенційних суперників