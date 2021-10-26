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Легендарний футбольний тренер помер у віці 73 років, він завоював 21 трофей

Легендарний футбольний тренер помер у віці 73 років, він завоював 21 трофей

Associated Press

Не стало видатного екскерманича "Рейнджерс" Волтера Сміта.

Сумні новини сколихнули футбольний світ 26 жовтня. На 74-му році життя помер колишній головний тренер "Рейнджерс", "Евертона" та національної збірної Шотландії Волтер Сміт.

"Із глибоким сумом ми повідомляємо про смерть нашого колишнього менеджера, голови та легенди клубу Волтера Сміта", - йдеться на сторінці "Рейнджерс" у Twitter.

Волтер Сміт є другим найуспішнішим тренером в історії клубу з Глазго. Він виграв з командою 21 трофей, серед яких 10 чемпіонських титулів.

  • У 2008 році Сміт вивів "Рейнджерс" до фіналу Кубка УЄФА, де його команда поступилася "Зеніту" (0:2). У 2013 році Волтера було призначено президентом "Рейнджерс".
  • У 2007 році Волтер Сміт був включений до Зали слави шотландського футболу.
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