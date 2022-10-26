Легендарний гравець збірної України з американського футболу загинув на війні з російськими окупантами

На війні з Росією загинув відомий гравець збірної України з американського футболу та клубу "Kyiv Capitals" Дмитро Сербін.

Трагічною звісткою київська команда поділилася на своїх сторінках у соцмережах.

За інформацією джерела, Сербін загинув під час евакуації поранених бійців. Від початку повномасштабного російського вторгнення спортсмен вирушив на фронт, де працював військовим лікарем.

"Друзі, важка, трагічна новина. Під час евакуації поранених, загинув Дмитро Сербін. Людина з великої літери, він завжди приходив на допомогу кожному, хто її потребував, душа будь якої компанії, нам всім було чого в нього повчитися, і ми вчилися. Загинув як воїн, захищаючи свою країну, своїх рідних, так як робив це за життя. Дякуємо тобі за все! Ти в наших серцях, ніколи не забудемо!", - йдеться в повідомленні.

Церемонія прощання з Дмитром відбудеться в Києві. Час та місце будуть повідомлені пізніше.

Зазначимо, що Сербін - багаторазовий чемпіон України з американського футболу. Він також виступав за національну збірну та носив капітанську пов'язку, неодноразово ставав призером міжнародних турнірів.

Нагадаємо, Дмитро - не перший представник американського футболу, який віддав життя, захищаючи Україну від рашистів. Раніше стало відомо про загибель Данила Богуславського ("Лісоруби" Ужгород), Руслана Сапожника ("Вовки" Вінниця), Ярослава Мохонько та Ігоря Бойка ("Патріоти" Київ) та Олександра Анікіна ("Орли" Здолбунів).

Читайте також:

Двоє фанатів "Карпат" віддали життя, захищаючи Україну від рашистів

Український боксер загинув, захищаючи батьківщину від російських окупантів

У боях під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання в ластах