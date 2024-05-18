Легендарний Холіфілд назвав умову, за якої Усик зможе перемогти Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд поділився очікуваннями від бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

61-річний американець заявив, що українець переможе британця, якщо скоротить дистанцію. Водночас, Холіфілд впевнений, якщо "Циганський король" не дасть Усику наблизитися до себе, то саме він виграє поєдинок.

"Я думаю, якщо Тайсон Ф'юрі зможе утримати Усика якомога далі від себе, продовжуючи бити його джебом – він переможе.

Усик буде намагатись наблизитись, тому Тайсону потрібно тримати його на дистанції та робити це довго.

Але, якщо Усику вдасться наблизитись, то поєдинок може скластися на його користь. Якщо боєць з довгими руками вдало тримається на відстані, то він переможе. Але якщо Усик зможе скоротити дистанцію, то він переможе, тому що викидає більше ударів, і в нього швидші руки", – цитує Холіфілда Daily Mail.

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Ф'юрі.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Нагадаємо, напередодні бою Усик і Ф'юрі показали вагу. Також боксери провели фінальну дуель поглядів, під час якої британець штовхнув українця.

Читайте також:

Легендарний Джордж Форман спрогнозував переможця бою Усик – Ф'юрі

Леннокс Льюїс спрогнозував переможця бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Легендарний Майк Тайсон зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі за звання "абсолюта"