Легендарний Холіфілд оцінив шанси Усика перемогти Ф'юрі у чемпіонському поєдинку

Американець впевнений, що Олександра не варто скидати з рахунків у бою за звання "абсолюта".

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд висловився про майбутній поєдинок між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку Холіфілда, кожен з боксерів має свої козирі, тому не можна виділити очевидного фаворита бою за звання абсолютного чемпіона світу.

"Це повинен бути чудовий бій. Швидкість рук матиме велике значення. Хто зможе витримати більше ударів, той і переможе. Усик має багато переваг і він шульга.

Ф'юрі провів багато хороших поєдинків, його стиль визначає бої. Коли той, хто б'ється проти більшого суперника, швидкий та вміє тримати сильні удари – він може перемогти. Але якщо пропустить справді потужний удар – все може закінчитися. Життя полягає в тому, щоб не здаватися. Щиро вірю, що Усик не хоче здаватися, бо отримає такий поєдинок. Чудовий баланс для цього бою", – цитує Холіфілда Boxing Scene.

Нагадаємо, бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком і Ф'юрі планували провести 23 грудня цього року, але через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, його перенесли на лютий 2024-го.

Очікується, що бій Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Офіційно дату поєдинку між українцем і британцем збираються оголосити у четвер, 16 листопада, під час пресконференції в Лондоні.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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