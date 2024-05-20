Легендарний Холіфілд прокоментував перемогу Усика над Ф'юрі у бою за звання "абсолюта"

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд поділився емоціями після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

61-річний американець заявив, що українець справедливо здобув перемогу над британцем. За його словами, обидва боксери зроблять висновки після цього поєдинку та спробують здивувати в реванші.

"Обидва провели неймовірний бій. Я вперше бачу Тайсона таким побитим, але я впевнений, що він відновить сили і повернеться. Усик і Ф'юрі доклали максимум своїх зусиль, це був чистий бій. Я впевнений, що обидва внесуть корективи, і у реванші ми побачимо щось нове", – сказав Холіфілд у коментарі Pro Boxing Fans.

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Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що в контракті на бій між Усиком та Ф'юрі було передбачено опцію реваншу. Другий поєдинок між українцем і британцем планують влаштувати 12-13 жовтня 2024 року в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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