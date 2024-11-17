Легендарний Холіфілд відреагував на поразку Майка Тайсона від Джейка Пола

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд прокоментував поразку колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Майка Тайсона у бою з популярним блогером Джейком Полом.

Поєдинок між 58-річним "Залізним Майком" та 27-річним шоуменом відбувся в ніч проти 16 листопада в американському Арлінгтоні. Бій тривав 8 раундів по дві хвилини. У підсумку легендарний боксер програв одноголосним рішенням суддів.

"Це був не хороший бій. Із ногами Тайсона було щось не те, він втрачав часто рівновагу, а Джейк Пол доволі хороший боксер", – сказав Холіфілд у коментарі Fight Hype.

Зазначимо, що поєдинок між Тайсоном і Полом мав офіційний статус – результат занесено до статистики обох бійців.

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Додамо, що спочатку Тайсон і Пол повинні були зійтися в ринзі ще 20 липня, але через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка" поєдинок перенесли.

Для Тайсона це був перший офіційний поєдинок від 2005 року, коли він програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну Макбрайду. Тепер у послужному списку "Залізного Майка" 59 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом) та 7 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися. На рахунку Пола 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.

Раніше повідомлялося, що легендарний Леннокс Льюїс відреагував на поразку Майка Тайсона від Джейка Пола.

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