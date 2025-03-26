Легендарний італійський футболіст Тотті пояснив своє ганебне рішення приїхати до Москви

Колишній капітан "Роми" відреагував на критику через його майбутій візит до держави-агресорки.

Легенда італійського футболу, колишній капітан "Роми" Франческо Тотті прокоментував свій запланований на 8 квітня приїзд до Москви, який викликав скандал.

"Моя робоча поїздка до Москви вже кілька днів викликає нескінченні суперечки, але я не політик і не дипломат. Я людина спорту, яка популяризує його цінності у всьому світі. Я завжди так робив: спочатку як гравець, а тепер у новій ролі. Протягом багатьох років я їздив до будь-якої країни, куди мене запрошували, щоб говорити про спорт. І я без проблем вирушив би до Києва з тією ж метою.

Водночас якби я отримав від компетентного органу прохання не брати участь у московському заході, я б не вагаючись відступив би від цієї ідеї. Усе інше – це лицемірство та спекуляції тих, хто хоче використати моє ім'я для власного піару", – заявив Тотті у коментарі ANSA.

Журналіст також хотів передати легенді "Роми" символічну статуетку, яку в Італії вручають спортсменам, зіркам шоубізнесу, політикам за найбільш курйозні та безглузді вчинки, але Франческо відмовився її взяти.

Нагадаємо, Тотті спричинив гучний скандал, оголосивши про свої наміри приїхати до Москви на церемонію нагородження, яку організовує одна з місцевих букмекерських контор.

Ім'я 48-річної легенди римського клубу було використане російськими пропагандистами. "Імператор їде до Третього Риму" – саме так у державі-агресорці анонсували приїзд Тотті ("Імператор" – прізвисько Франческо, який усю свою кар'єру виступав за "Рому").

На батьківщині Тотті засудили його майбутній візит до Москви. Італійські чиновники та уболівальники закликали "Імператора" скасувати свою поїздку до РФ, яка продовжує вести загарбницьку війну проти України.

Тотті – колишній капітан "Роми", кольори якої захищав протягом усієї кар'єри, від 1992 до 2017 року. Франческо є чемпіоном світу 2006 року і віцечемпіоном Європи 2000 року в складі збірної Італії. Із римським клубом він вигравав Серію А у сезоні-2000/01, а також по два рази піднімав над головою Кубок (2006/07, 2007/08) та Суперкубок Італії (2001, 2007).

Зазначимо, що Тотті – не перша зірка футболу, яку Росія грошима заманює до себе під час повномасштабного вторгнення до України. Після 2022 року у Москві на аналогічному заході побували Еммануель Адебайор та Кафу.

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