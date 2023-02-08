Легендарний Леброн Джеймс побив "вічний" рекорд результативності НБА: відео історичного кидка

"Король" Джеймс став найрезультативнішим гравцем в історії ліги.

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс встановив новий рекорд Національної баскетбольної асоціації (НБА) за кількістю набраних очок.

Це трапилося в матчі проти "Оклахоми Сіті Тандер". 38-річний американець набрав у цьому поєдинку 38 очок і перевершив "вічне" досягнення Каріма Абдул-Джаббара, яке було встановлене ще 1984 року.

Тепер на рахунку Леброна 38 390 очок у НБА. Тоді як Абдул-Джаббар за свою кар'єру набрав 38 387 очок.

Рекордний кидок Джеймс виконав наприкінці третьої чверті. Перебуваючи під опікою суперника, Леброн у стрибку закинув 2-очковий. Одразу після цього моменту гра була призупинена, а переповнена арена в Лос-Анджелесі гучними оваціями вітала нового рекордсмена НБА.

38,388 POINTS



LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3 — NBA (@NBA) February 8, 2023

Абдул-Джабар також був присутній на цьому матчі. Він вийшов на центр баскетбольного майдачника та символічно передав м'яч Леброну, зробивши спільне фото.

From Kareem to the King



Will anyone ever break LeBron James scoring record when he’s done? pic.twitter.com/oxqtSxMmWI — The Athletic (@TheAthletic) February 8, 2023

Цікаво, що Леброн побив рекорд Каріма у своєму 1410-му матчі в НБА, зараз Джеймс проводить 20-й сезон у кар'єрі. Абдул-Джаббар відіграв у НБА 1560 поєдинків упродовж 20 сезонів.

Додамо, що цього сезону Джеймс в середньому набирає 30 очок за гру, а "Лейкерс" наразі перебувають на 13-му місці в Західній конференції НБА.

Раніше Леброн побив ще один визначний рекорд. Він став першим гравцем в історії НБА, який набирав понад 40 очок проти всіх 30 клубів ліги.

Нагадаємо, минулого року Джеймс підписав рекордний контракт із "Лейкерс", завдяки чому став найбільш високооплачуваним баскетболістом в історії НБА.

Леброн Джеймс: кар'єра і досягнення

Леброн Джеймс виступає в НБА від 2003 року. Свої перші очки він набрав 29 жовтня 2003 року.

Він ставав наймолодшим гравцем в історії, який набрав 10, 20 і 30 тисяч очок. Джеймс також має найбільшу кількість матчів в історії НБА з 20+ очками.

За свою кар'єру Леброн виступав за "Клівленд Кавальєрс" (2003 – 2010, 2014 – 2018), "Маямі Гіт" (2010 – 2014) та "Лос-Анджелес Лейкерс" (2018 – дотепер).

Джеймс є чотириразовим чемпіоном НБА: двічі він вигравав титул з "Маямі Гіт", по разу з "Клівленд Кавальєрс" та "Лос-Анджелес Лейкерс".

Джеймс по чотири рази визнавався найкращим гравцем регулярного чемпіонату та найціннішим гравцем фінальної серії плейоф.

У складі збірної США він двічі ставав олімпійським чемпіоном (2008, 2012) та одного разу завоював бронзові медалі Олімпіади (2004).

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