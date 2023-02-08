Легендарний Леброн Джеймс побив "вічний" рекорд результативності НБА: відео історичного кидка

"Король" Джеймс став найрезультативнішим гравцем в історії ліги.
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс встановив новий рекорд Національної баскетбольної асоціації (НБА) за кількістю набраних очок.
Це трапилося в матчі проти "Оклахоми Сіті Тандер". 38-річний американець набрав у цьому поєдинку 38 очок і перевершив "вічне" досягнення Каріма Абдул-Джаббара, яке було встановлене ще 1984 року.
Тепер на рахунку Леброна 38 390 очок у НБА. Тоді як Абдул-Джаббар за свою кар'єру набрав 38 387 очок.
Рекордний кидок Джеймс виконав наприкінці третьої чверті. Перебуваючи під опікою суперника, Леброн у стрибку закинув 2-очковий. Одразу після цього моменту гра була призупинена, а переповнена арена в Лос-Анджелесі гучними оваціями вітала нового рекордсмена НБА.
38,388 POINTS— NBA (@NBA) February 8, 2023
LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3
Абдул-Джабар також був присутній на цьому матчі. Він вийшов на центр баскетбольного майдачника та символічно передав м'яч Леброну, зробивши спільне фото.
From Kareem to the King— The Athletic (@TheAthletic) February 8, 2023
Will anyone ever break LeBron James scoring record when he’s done? pic.twitter.com/oxqtSxMmWI
Цікаво, що Леброн побив рекорд Каріма у своєму 1410-му матчі в НБА, зараз Джеймс проводить 20-й сезон у кар'єрі. Абдул-Джаббар відіграв у НБА 1560 поєдинків упродовж 20 сезонів.
Додамо, що цього сезону Джеймс в середньому набирає 30 очок за гру, а "Лейкерс" наразі перебувають на 13-му місці в Західній конференції НБА.
Раніше Леброн побив ще один визначний рекорд. Він став першим гравцем в історії НБА, який набирав понад 40 очок проти всіх 30 клубів ліги.
Нагадаємо, минулого року Джеймс підписав рекордний контракт із "Лейкерс", завдяки чому став найбільш високооплачуваним баскетболістом в історії НБА.
Леброн Джеймс: кар'єра і досягнення
Леброн Джеймс виступає в НБА від 2003 року. Свої перші очки він набрав 29 жовтня 2003 року.
Він ставав наймолодшим гравцем в історії, який набрав 10, 20 і 30 тисяч очок. Джеймс також має найбільшу кількість матчів в історії НБА з 20+ очками.
За свою кар'єру Леброн виступав за "Клівленд Кавальєрс" (2003 – 2010, 2014 – 2018), "Маямі Гіт" (2010 – 2014) та "Лос-Анджелес Лейкерс" (2018 – дотепер).
Джеймс є чотириразовим чемпіоном НБА: двічі він вигравав титул з "Маямі Гіт", по разу з "Клівленд Кавальєрс" та "Лос-Анджелес Лейкерс".
Джеймс по чотири рази визнавався найкращим гравцем регулярного чемпіонату та найціннішим гравцем фінальної серії плейоф.
У складі збірної США він двічі ставав олімпійським чемпіоном (2008, 2012) та одного разу завоював бронзові медалі Олімпіади (2004).
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