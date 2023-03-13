Легендарний Леннокс Льюїс назвав фаворита бою між Усиком і Ф'юрі за звання "абсолюта"

Легенда боксу Леннокс Льюїс поділився думками про майбутній бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між чемпіоном за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

За словами британця, фаворитом цього титульного поєдинку є "Циганський король".

"Зараз я схиляюся на бік Ф'юрі. Останнім часом він проводив багато майстер-класів і у нього чудовий тренер. Тайсон добре використовує джеб, прекрасно боксує як ортодокс, так і в стійці шульги. Він просто приголомшливий боєць. Я люблю дивитися, коли він б'ється, тому що Тайсон веселий і справжній воїн", – наводить слова Льюїса Boxing Social.

Поєдинок між Усиком і Ф'юрі заплановано на 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Раніше бій планували організувати в Саудівській Аравії, однак цього не вдалося зробити.

Нагадаємо, Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за титульний бій за схемою 70% на 30% на користь британця. Водночас Олександр висунув одну умову – "Циганський король" повинен пожертвувати мільйон фунтів для України.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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