Легендарний Леннокс Льюїс проаналізував поразку Ф'юрі у бою з Усиком за звання "абсолюта"

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс детально прокоментував поразку Тайсона Ф'юрі від Олександра Усика у бою за звання "абсолюта" в хевівейті.

58-річний британець залишився невдоволений роботою команди свого співвітчизника під час поєдинку проти українця. На його думку, наприкінці бою "Циганського короля" варто було спонукати спробувати нокаутувати Усика або відправити в нокдаун, щоб у підсумку здобути перемогу.

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"Вважаю, що в кутку Ф'юрі було надто багато голосів. Мені здавалося, що половину дистанції він боксував добре. Йому довелося боксувати, оскільки Усик був дуже вибуховим. Вважаю, що Тайсону потрібно зменшити кількість людей у своєму куті. Особисто для мене головний у його кутку – тренер Шугар Хілл. Але Джон Ф'юрі одразу ж після нокдауну наполіг на тому, щоб Тайсон велосипедив рингом і взяв паузу. Вони почали переконувати Тайсона, що для перемоги йому вистачить одного 12-го раунду. А це було не так. У 12-му раунді йому потрібний був нокдаун або навіть нокаут.

У мене ніколи не було такого жахливого тиску в моєму кутку. Не намагаюся зараз когось принизити. Але в той момент я подумав про те, що в кутку Ф'юрі занадто багато голосів. Особисто я був упевнений у тому, що у вирішальному раунді він повинен був дати волю кулакам і спробувати знести суперника з рингу, а не намагатися "вкрасти" раунд. На той момент я був певен, що без нокдауну перемоги йому не бачити. І коли він почав працювати від джеба, я подумав: "Хлопче, ти робиш не те, що треба робити". Вважаю, що після екватора бій почав складатися не на його користь", – наводить слова Льюїса Vringe.com з інтерв'ю Boxing Social.

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Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

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На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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