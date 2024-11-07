Легендарний Леннокс Льюїс спрогнозував переможця реваншу Усик – Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс поділився думкою щодо прийдешнього бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Легендарний британський боксер вважає, що його співвітчизник здатен перемогти українця, а також порадив йому набрати вагу.

"Я думаю, що Ф'юрі зрозумів, що йому потрібно робити наступного разу, він зробив недостатньо у першому бою. Йому потрібно зробити набагато більше. Мені подобається, коли Тайсон трохи важчий та не так багато рухається.

Спочатку він повинен перемогти самого себе. Він уже проходив через ці речі раніше, тому я думаю, що він зможе це зробити, Тайсон знає, як перемогти Усика. Ф'юрі вже переживав падіння і підйом на висоту, він знає як повернутися, йому просто потрібно добре підготуватися.

Можна провести аналогію зі мною. Коли я програвав, я завжди повертався і перемагав у реванші. Щодня я прокидався, тренуючись заради свого суперника, був готовий до нього, думав про нього цілий день. Я сприймав це дуже серйозно", – наводить слова Льюїса BBC.

Раніше повідомлялося, що Усик та Ф'юрі провели першу битву поглядів перед реваншем.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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