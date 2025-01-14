Легендарний Леннокс Льюїс відповів, хто б переміг у його бою з Усиком

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс поділився думками, як би склався його поєдинок з чинним володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.

Британець впевнений, що у розквіті своїх сил зміг би здобути перемогу над українцем.

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"З ким із сучасних надважковаговиків я б побився? Це гарне запитання. Я б побився з усіма. Я нікого не боюсь. Думаю, у нас з Усиком вийшов би чудовий бій. Як би склався наш поєдинок? Я завжди бачу себе переможцем.

Мабуть, він теж бачить себе переможцем, але є різні аспекти бою, які є у нас обох. Він добре рухається, я теж добре рухаюся. У мене гарний джеб, у нього теж хороший джеб. Тож це був би гарний бій", – сказав Льюїс у коментарі ezetalkssports.

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Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Після перемоги Усика над Ф'юрі в реванші Дюбуа піднявся на ринг і викликав українця на поєдинок. Олександр погодився і попросив організувати йому бій з Даніелем, якого раніше вже нокаутував у серпні 2023 року.

За словами менеджера українського чемпіона Егіса Клімаса, свій наступний бій Усик проведе орієнтовно наприкінці липня або в серпні 2025 року. Поки що Олександр чекає на результат титульного поєдинку між Дюбуа та новозеландцем Джозефом Паркером, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді.

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