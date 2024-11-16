Легендарний Леннокс Льюїс відреагував на поразку Майка Тайсона від Джейка Пола

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс прокоментував поразку колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Майка Тайсона у бою з популярним блогером Джейком Полом.

Поєдинок тривав 8 раундів по дві хвилини. 58-річний "Залізний Майк" програв 27-річному шоумену одноголосним рішенням суддів – 80:72, 79:73, 79:73.

"Чудовий бій і чудова подія. Я просто радий, що нікого не нокаутували", – сказав Льюїс у коментарі ES News.

Зазначимо, що цей поєдинок мав офіційний статус – результат занесено до статистики обох бійців.

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Додамо, що спочатку Тайсон і Пол повинні були зійтися в ринзі ще 20 липня, але через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка" поєдинок перенесли.

Для Тайсона це був перший офіційний поєдинок від 2005 року, коли він програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну Макбрайду. Тепер у послужному списку "Залізного Майка" 59 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом) та 7 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися. На рахунку Пола 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.

Раніше повідомлялося, що Майк Тайсон назвав причину поразки від Джейка Пола.

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