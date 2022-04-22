Легендарний Майк Тайсон побив п'яного пасажира в літаку: відео скандального інциденту

Знаменитий американський боксер Майк Тайсон опинився в епіцентрі гучного скандалу.

55-річна легенда світового боксу побив пасажира на борту літака, який вирушав із Сан-Франциско до Флориди.

Як повідомляє видання TMZ Sports, "Залізний Майк" із кулаками накинувся на нетверезого чоловіка, який його спровокував.

Спершу пасажир, який сидів на кріслі позаду боксера, попросив у легенди автограф, проте на цьому фанат не зупинився та продовжував звертатися до Тайсона. Боксер наполегливо просив залишити його в спокої, однак нахабний чоловік став вигукувати непристойні слова на адресу Майка.

В один із моментів Тайсон не витримав і почав бити п'яного пасажира по обличчю. Увесь цей час інцидент на камеру знімав інший пасажир літака.

У підсумку рейс із Сан-Франциско до Флориди вирушив без Тайсона та чоловіка, якого боксер побив. Потерпілий пасажир, який за свою поведінку поплатився синяками в області чола, написав заяву до поліції.

“Everyone has a plan until they get punched in the mouth” -Mike Tyson￼ pic.twitter.com/jFtoIMidqm — NikkiRivers45 (@NikkiRivers452) April 21, 2022

Представники Тайсона вже прокоментували скандальний інцидент, заявивши, що невгамовний пасажир ще й жбурнув у Тайсона пляшку з водою,

"На жаль, у містера Тайсона стався інцидент на борту літака з агресивним пасажиром, який почав докучати йому, а також жбурнув у нього пляшку з водою, коли той перебував у своєму кріслі", - сказав представник Тайсона в інтерв'ю TMZ Sports.

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