Легендарний Майк Тайсон прокоментував результат бою Ф'юрі – Нганну

Колишній абсолютний чемпіон світу Майк Тайсон висловився про перемогу володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі над ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

57-річний американець, який готував камеруно-французького бійця до поєдинку проти "Циганського короля", не погодився з суддівським рішенням на користь британця.

"Справжній чемпіон цього вечора – Френсіс Нганну. Дуже пишаюся тим, як ти виступив", – написав Тайсон у соцмережах.

"Як я порахував бій? Так, Нганну виграв. Ось так я порахував. Чи це було пограбування? Ні, це не пограбування, але всі знають результат", – наводить слова Тайсона Metro.

Нагадаємо, Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів – 94:95, 96:93, 95:94. У третьому раунді бою британець побував у нокдауні, але зумів піднятися і продовжив поєдинок.

Наступний бій "Циганський король" повинен провести проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика. Очікується, що українець і британець зійдуться в ринзі у Саудівській Аравії уже 23 грудня цього року, проте офіційно дату їхньої битви ще не оголосили.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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