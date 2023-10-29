Легендарний Майк Тайсон прокоментував результат бою Ф'юрі – Нганну

"Залізний Майк" переконаний, що судді несправедливо віддали перемогу "Циганському королю".
Колишній абсолютний чемпіон світу Майк Тайсон висловився про перемогу володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі над ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.
57-річний американець, який готував камеруно-французького бійця до поєдинку проти "Циганського короля", не погодився з суддівським рішенням на користь британця.
"Справжній чемпіон цього вечора – Френсіс Нганну. Дуже пишаюся тим, як ти виступив", – написав Тайсон у соцмережах.
“The true champ of the evening @francis_ngannou So proud how you performed.”#BattleoftheBaddest #RiyadhSeason pic.twitter.com/btQcCrPJkC— Mike Tyson (@MikeTyson) October 29, 2023
"Як я порахував бій? Так, Нганну виграв. Ось так я порахував. Чи це було пограбування? Ні, це не пограбування, але всі знають результат", – наводить слова Тайсона Metro.
Нагадаємо, Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів – 94:95, 96:93, 95:94. У третьому раунді бою британець побував у нокдауні, але зумів піднятися і продовжив поєдинок.
Наступний бій "Циганський король" повинен провести проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика. Очікується, що українець і британець зійдуться в ринзі у Саудівській Аравії уже 23 грудня цього року, проте офіційно дату їхньої битви ще не оголосили.
Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.
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