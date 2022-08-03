Легендарний Майк Тайсон розхвалив Усика: він елітний виходець із аматорського боксу

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон висловився про бій-реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

Так, легендарний американець зазначив, що Джошуа не вдасться перебоксувати українця.

Про це "Залізний Майк" розповів у інтерв'ю подкасту Джо Рогана, передає портал Boxing Scene.

"Джошуа доведеться змучити Усика, тому що цей хлопець дуже рухливий. Йому доведеться змучити його, він не перебоксує цього хлопця, ні.

Потрібно просто бити. По Усику дуже непросто влучити. Він не просто виходець з аматорського боксу, він елітний виходець з аматорського боксу, а ці елітні боксерські штучки ламають таких хлопців, як Джошуа, тому що вони занадто багато рухаються, доводять до непритомності і таке інше.

Джеби Джошуа повинні постійно досягати мети, тоді він зможе в щось це перетворити. Джошуа потрібно трохи збільшити темп, зовсім небагато, несильно. У цього чувака неймовірний потенціал – у Джошуа величезні яйця", - зазначив Тайсон.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Додамо, що Тайсон закінчив професійну кар'єру боксера ще 2005 року. Він провів 59 боїв за кар'єру, де здобув 50 перемог, 6 поразок, 1 нічию (2 поєдинки не відбулося). 2020-го Тайсон повернувся на ринг для проведення шоу-поєдинку проти Роя Джонса, який закінчився внічию.