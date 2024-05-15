Легендарний Майк Тайсон зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі за звання "абсолюта"

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Майк Тайсон поділився своєю думкою про прийдешній бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

57-річний американець в інтерв'ю Boxing Scene заявив, що вірить у перемогу британця над українцем. "Залізний Майк" також назвав "Циганського короля" найкращим боксером хевівейту.

"Я з нетерпінням чекаю на цей бій. Це буде цікавий поєдинок. Я обираю Тайсона Ф'юрі, бо думаю, що він здолає Усика. Він збирається наздогнати його та перемогти.

Мені треба зустрітися з Ф'юрі. Я думаю, що він найкращий боєць світу, особливо у надважкій вазі. Великі бійці програють, великі бійці можуть мати поганий вигляд, але це не заважає їм бути великими.

Нам не слід зосереджуватися на тому, що Ф'юрі зробив проти Нганну, але ви повинні розуміти, що він, як і раніше, чемпіон. Тайсон дав Нганну можливість, і для нього це була просто погана ніч. У всіх нас бувають погані ночі і послухайте, це була його погана ніч", – сказав Майк.

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що переможця бою Усик – Ф'юрі позбавлять одного з чемпіонських поясів.

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