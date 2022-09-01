Легендарний Мейвезер повертається у ринг: хто стане його наступним суперником

Стало відомо, проти кого в наступному бою вийде колишній чемпіон світу у п’яти вагових категоріях Флойд Мейвезер.

Так, опонентом непереможного американця буде японський боєць MMA - Мікура Асакура.

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Майкл Бенсон.

Зазначається, що поєдинок між Мейвезером та Асакурою відбудеться 25 вересня в Японії в рамках шоу Rizin Fighting Federation на арені Saitama Super Arena.

Наразі останнім боєм американця є поєдинок проти популярного блогера Логана Пола, який несподівано завершився внічию. Він відбувся в середині 2021 року та тривав усі вісім раундів.

Цікаво, що у травні Флойд вийшов на ринг проти свого колишнього спаринг-партнера Дона Мура. Бій тривав всі заплановані вісім раундів: в останньому раунді Мейвезер відправив суперника в нокдаун, проте рахунок та переможця поєдинку не оголошували.

Мейвезер за свою довгу кар’єру провів 50 боїв, у яких здобув 50 перемог. В останньому офіційному бою 2017 року він технічним нокаутом переміг зірку UFC Конора Макгрегора.

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