Легендарний Мейвезер пояснив, чому не вважає перемогу Усика над Джошуа сенсаційною

Американець не здивований, що український претендент виявився сильнішим за британського чемпіона.

Ексчемпіон світу з боксу у п’яти вагових категоріях Флойд Мейвезер висловився про перемогу українця Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа в бою за титули WBA, IBF, WBO та IBO в надважкій вазі.

За словами легендарного американця, тріумф українського боксера для нього не є апсетом (неочікуваною перемогою аутсайдера - прим.). Своєю думкою Флойд поділився в інтерв'ю YouTube-каналу FightHype.com.

"Це не апсет. Це був бій двох хлопців з дуже великим досвідом. Просто Джошуа показували по телевізору і всі його бачили. Усик - дуже хороший боксер і золотий призер Олімпіади. Але він залишався за лаштунками. Це два бійці з величезним аматорським досвідом, проте одного з них усі бачили, а іншого - ні.

Чи можемо ми назвати це апсетом? Ні. Просто один з них працював за лаштунками, а другий - на очах у всіх. Потім вони зустрілися, і Джошуа зазнав невдачі", - сказав Флойд.

Також Мейвезер заявив, що запропонував Джошуа свою допомогу під час підготовки до реваншу з Усиком.

"Я був одним з перших, хто запропонував Ентоні допомогу. Сказав йому, що можу дати декілька порад. Тренер, який працював з тобою в любителях - не завжди вдалий вибір для професійного боксу.

Зміна тренера? Я сказав Джошуа ще на початку його кар'єри, що потрібно рухатися вперед, адже кар'єра недовговічна", - додав Мейвезер.

Додамо, що Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем. Реванш планують на березень 2022 року.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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