Легендарний момент: як Мессі підняв над головою Кубок світу – фото з церемонії нагородження

Ліонель вперше у своїй кар'єрі тріумфував на Мундіалі.
Збірна Аргентини виграла чемпіонат світу-2022 з футболу. У фінальному матчі "альбіселесте" в серії пенальті перемогли національну команду Франції.
Аргентинці втретє в історії стали чемпіонами світу. Раніше вони здобували головний трофей 1978-го та 1986-го.
Тріумф на планетарній першості в Катарі став подарунком для всієї країни та зокрема для капітана аргентинської збірної Ліонеля Мессі, який провів свій останній матч на Мундіалях.
Вигравши чемпіонат світу, Лео остаточно став в один рядок з такими легендами світового футболу, як Марадона та Пеле.
Дивіться яскраві фото, на яких Мессі переможно піднімає над головою Кубок світу.
Нагадаємо, саме Мессі визнали найкращим гравцем ЧС-2022. А ось найкращим бомбардиром турніру став форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе, з 8 голами він отримав "Золоту бутсу".
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