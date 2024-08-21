Легендарний німецький футболіст оголосив про завершення кар'єри у збірній

Голкіпер мюнхенської "Баварії" Мануель Ноєр оголосив про завершення кар'єри у збірній Німеччини.

Про це рішення 38-річний футболіст сповістив на своїй сторінці в Instagram.

"Шановні вболівальники, дорога футбольна Німеччино, після більш ніж 15 років і 124 міжнародних матчів сьогодні завершується моя кар'єра в національній збірній Німеччини. Усі, хто мене знає, знають, що я ухвалив це рішення нелегко. Фізично я почуваюся дуже добре, і, звичайно, мене також зацікавив би чемпіонат світу 2026 року в США, Канаді та Мексиці. І все ж після багатьох інтенсивних і тривалих розмов з моєю родиною та друзями я прийшов до рішення, що зараз саме час закінчити мій розділ у національній збірній.

Коли я сьогодні озираюся назад, я відчуваю гордість і вдячність. Не в останню чергу тому, що ми змогли здійснити нашу велику мрію 13 липня 2014 року і разом стати чемпіонами світу в Бразилії. Загалом 7 років і 61 гру я мав честь бути капітаном збірної Німеччини, доки я не отримав травму. Честь, яку я цінував щоразу.

Домашній чемпіонат Європи цього року став ще одним яскравим моментом, хоча, на жаль, цього не вистачило для титулу. Я щомиті відчував особливу ейфорію та солідарність у всій країні. Нехай так залишиться і надалі.

Велике спасибі всім співробітникам, керівникам, тренерам і товаришам за командою, які супроводжували мене від моменту мого дебюту в національній збірній 2 червня 2009 року. І я хотів би особливо подякувати вам, дорогі вболівальники, за підтримку мене протягом багатьох років. Я любив носити футболку національної збірної", – написав Ноєр.

Ноєр дебютував за збірну Німеччини 2 червня 2009 року в товариському матчі проти ОАЕ. За національну команду Мануель провів 124 матчі, у яких пропустив 118 голів та 51 раз залишив свої ворота "сухими".

Упродовж своєї міжнародної кар'єри Ноєр взяв участь у чотирьох Євро (2012, 2016, 2020, 2024) та чотирьох чемпіонатах світу (2010, 2014, 2018, 2022).

Ноєр разом з Бундестім виграв чемпіонат світу 2014 року і став бронзовим призером ЧС-2010. Також він є дворазовим півфіналістом чемпіонатів Європи (2012, 2016).

Зазначимо, що Ноєр став уже не першим гравцем, який завершив кар'єру в збірній Німеччини після Євро-2024. Раніше з Бундестім попрощалися Тоні Кроос, Томас Мюллер та Ілкай Гюндоган.

Нагадаємо, на домашньому Євро-2024 німецька збірна зупинилася у чвертьфіналі. Підопічні Юліана Нагельсманна в екстратаймах поступилися майбутнім чемпіонам, іспанцям.

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