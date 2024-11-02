Легендарний Оскар Де Ла Хойя назвав фаворита реваншу Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу з боксу Оскар Де Ла Хойя поділився своєю думкою щодо прийдешнього бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Американець не сумнівається, що українець у другому поєдинку стане ще кращим, однак все одно вважає британця незначним фаворитом.

"Так, Усик виграв перший поєдинок. Він повернеться з цим усім у реванші. Олександр буде кращим, швидшим, мудрішим, жорсткішим. Він знатиме, як впоратися з Тайсоном завдяки першому бою та впевненості, яку має.

Однак я думаю, що у Ф'юрі голова буде на місці цього разу. Ми не знали, що сталося... Він пережив трагедію, померла його дитина перед боєм. Давайте поговоримо про серце, з яким Тайсон тоді вийшов на ринг. Будь-хто б відмовився. Але Тайсон вийшов на ринг і бився з Усиком, це неймовірно. Так що я справді бачу рівний реванш, 50 на 50, але я повинен все-таки Тайсону віддати перевагу", – сказав Оскар Де Ла Хойя в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Раніше повідомлялося, що Усик та Ф'юрі провели першу битву поглядів перед реваншем.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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