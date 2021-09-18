Легендарний Пеле повторно потрапив до реанімації: донька розповіла про стан "Короля футболу"

Келлі Насименту взялася заспокоїти любителів футболу, заявивши, що здоров'я її батька у нормі.

Триразовий чемпіон світу з футболу, 80-річний бразилець Пеле потрапив у відділення інтенсивної терапії лікарні в Сан-Паулу через погіршення здоров'я. На початку вересня знаменитому "Королю футболу" видалили пухлину.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на ESPN Brasil.

Пеле лише нещодавно виписали з лікарні після операції, але 17 вересня знову госпіталізували через кислотний рефлюкс (захворювання, що викликає печіння у нижній частині грудної клітини, за нього відбувається зворотний відтік кислоти з шлунку у стравохід - прим.).

Ця новина викликала хвилювання у великої армії шанувальників Пеле з усього світу. Аби трішки їх заспокоїти, про стан легенди футболу розповіла у себе в Instagram його дочка Келлі Насименту. Вона виклала фото з лікарняної палати та зазначила, що Пеле на шляху одужання.

"У наші дні в світі багато занепокоєння, і ми не хочемо бути приводом для нових. Він відновлюється добре і в межах норми. Звичайний сценарій одужання чоловіка його віку після такої операції - іноді два кроки вперед і крок назад. Вчора він втомився і зробив невеликий крок назад", - написала дочка легенди в Instagram.

Нагадаємо, Пеле тричі вигравав чемпіонат світу (у 1958, 1962, 1970 роках), також його було названо найкращим футболістом XX століття за версією футбольної Комісії ФІФА. У 2014 році легендарний бразильський футболіст отримав "Золотий м'яч" за заслуги перед футболом.

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