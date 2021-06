Легендарний стронгмен Пудзяновський виграв 15-й бій у MMA: забив суперника майже до непритомності (відео)

Ветеран перебуває в божевільній формі.

Легендарний польський стронгмен Маріуш Пудзяновський напередодні на турнірі KSW 61 - To Fight or Not To Fight у Гданську здобув перемогу нокаутом над співвітчизником Лукашем Юрковськи.

Поєдинок завершився у третьому раунді. Маріушу в партері вдалося опинитися зверху суперника, після чого він почав наносити йому удари в голову.

Рефері втрутився в ситуацію і зупинив поєдинок, коли порахував, що Юрковськи вже не здатний чинити гідний опір.

Mariusz Pudzianowski dominates Lukasz Jurkowski in the main event of KSW 61 pic.twitter.com/FryO2KXTRF — Will (@ChillemDafoe) June 5, 2021

44-річний Пудзяновський здобув 15-ту перемогу у змішаних єдиноборствах і 3-тю поспіль. У його пасиві також 7 поразок. Один бій за його участю визнаний таким, що не відбувся.

Раніше Маріуш п'ять разів завойовував титул найсильнішої людини планети - World's Strongest Man.

40-річний Юрковськи програв 12-й поєдинок у кар'єрі. На його рахунку 17 перемог.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, бразильський боєць вирубив американця божевільним ударом у щелепу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання