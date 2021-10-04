Легендарний Тайсон про дуель Усика та Джошуа: був шокований їхньою поведінкою після бою

Він вважає, що кожен у той вечір здобув перемогу.
Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон прокоментував перемогу українця Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа в бою за пояси WBA, IBF, WBO та IBO в надважкій вазі.
УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)
Так, 55-річний американець похвалив обох боксерів та відзначив їхню поведінку після дуелі. Про це "Залізний Майк" написав на своїй сторінці в Twitter.
"Ще раз подивився бій Джошуа і Усика. Перше, що мені впало в очі після бою, це як вони ставляться один до одного, це заслуговує на похвалу. Мені подобається, як Джошуа справляється з поразками, завжди тримається максимально достойно.
Не секрет, що іноді всередині мене прокидається маленький хейтер, але я був шокований тим, яку зразкову поведінку вони демонстрували після завершення бою. Я зі своїм его з глузду не з'їжджав, тому побачив в рингу двох справжніх джентльменів.
Думаю, що в той вечір кожен із бійців здобув перемогу, на мій погляд", - зазначив Тайсон.
- Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі;
- Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій категорії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті;
- Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог. На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.
Раніше американський ексчемпіон із російським паспортом розхвалив Усика після бою з Джошуа.