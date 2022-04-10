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Легендарний велогонщик продав велосипед переможця "Тур де Франс", щоб допомогти українським дітям

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Легендарний велогонщик продав велосипед переможця "Тур де Франс", щоб допомогти українським дітям

Associated Press

Ульріху вдалося зібрати 40 тисяч євро.

Легендарний велогонщик Ян Ульріх вирішив допомогти українським дітям. Колишній спортсмен провів благодійний аукціон, на якому продав свій велосипед, на якому виграв "Тур де Франс-1997".

Про це повідомляє Bild.

Усі зібрані 40 тисяч євро 48-річний німець відправив на допомогу Україні. На них через фонд "Серце для дітей" буде придбано ліки, продукти харчування та інші речі першої необхідності для українських дітей біженців.

Ян Ульріх є переможцем "Тур де Франс-1997" та "Вуельти-1999". Також німець ставав олімпійським чемпіоном 2000 року і двічі (у 1999 та 2001 роках) завойовував золото чемпіонату світу у розділці.

Нагадаємо, що форвард донецького "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан продав на аукціоні золоту медаль з переможного Чемпіонату світу U-20, щоб виручити кошти для захисників України - Нацгвардії, ЗСУ та тероборони. 

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