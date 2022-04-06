Легендарний володар "Золотого м'яча" захищає Україну у війні з російськими загарбниками (фото)

Ігор Бєланов зі зброєю в руках обороняє рідну землю.

Володар "Золотого м'яча-1986", колишній нападник київського "Динамо" Ігор Бєланов встав на захист України від російських окупантів.

61-річний уродженесь Одеси вирішив боронити свою країну зі зброєю в руках. На фото, яке розлетілося соцмережами, легендарний футболіст стоїть в окопі разом з бойовими товаришами.

фото із соцмереж

Ігор Беланов - дворазовий чемпіон СРСР у складі "Динамо", а також триразовий володар Кубка СРСР і двічі здобував з "біло-синіми" Суперкубок СРСР. У 1986 році він виграв з киянами Кубок володарів кубків, а в 1988 році завоював "срібло" Чемпіонату Європи у складі радянської збірної.

Раніше повідомлялося, що матч "Динамо" U-19 в Юнацькій лізі УЄФА можна відвідати безкоштовно або пожертвувати кошти українським біженцям.

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