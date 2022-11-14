Легендарного футболіста засудили до смертної кари в Ірані – ЗМІ

Алі Даеї потрапив до списку протестувальників, яких збираються стратити.

Легендарний нападник збірної Ірану Алі Даеї засуджений до страти на батьківщині.

Про це повідомляє видання Report, посилаючись на іранські ЗМІ.

Наприкінці жовтня працівники служби безпеки Ірану затримали 53-річного ексфорварда в одному з готелів і взяли під варту.

Даеї звинувачують в участі в акціях протесту, які охопили країну після вбивства 22-річної студентки Махси Аміні, затриманої поліцією за неправильне носіння хіджабу.

Німецькі клуби, за які Даеї виступав упродовж своєї кар'єри, зокрема "Герта" і "Армінія", в соцмережах висловили стурбованість долею свого колишнього футболіста.

Мюнхенська "Баварія" на своєму офіційному сайті також оприлюднила заяву від імені клубу.

"Ми зв'язалися з посольством Німеччини в Ірані і висловили готовність надати підтримку. Ми будемо тримати це питання в центрі уваги", - йдеться в заяві мюнхенців.

Впродовж своєї кар'єри Алі Даеї виступав за "Герту", "Баварію", "Армінію", "Аль-Садд" та інші клуби.

За збірну Ірану зіграв 149 матчів, забив 109 голів. У списку бомбардирів національних команд Алі Даеї поступається лише Кріштіану Роналду (117 м'ячів).

Протести в Ірані

У країні протестують через смерть Махси Аміни, жінки спалюють свої хіджаби та виступають проти Ісламської Республіки.

Багато іранців вийшли на вулиці, дехто закликав до повалення Ісламської Республіки та скандував “Смерть Хаменеї (верховному духовному лідеру Ірану)”.

Через 40 днів після смерті 22-річної Махси Аміні, тисячі іранців зібралися на кладовищі, де похована загибла після затримання так званою поліцією моралі за "невідповідний одяг", сутички з поліцією супроводжувалися стріляниною.

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