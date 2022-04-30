Легендарного тенісиста Бориса Беккера засудили до 2,5 року в'язниці: за що він покараний

Легендарного тенісиста Бориса Беккера засудили до 2,5 року в'язниці: за що він покараний

Колишня перша ракетка світу, знаменитий німецький тенісист Борис Беккер засуджений до двох з половиною років позбавлення волі за участь у афері.

54-річного переможця шести турнірів Великого шолома та дворазового володаря Кубка Девіса визнали винним у порушенні закону про банкрутство та приховуванні активів.

Про це повідомляє BBC.

У 2017 році Бориса Беккера оголосили банкрутом через те, що він не зміг вчасно виплатити кредит у розмірі 14 мільйонів доларів. Після цього німець вивів зі свого бізнес-рахунку 390 тисяч фунтів, не задекларував нерухомість у Німеччині та приховав 825 тисяч євро боргу.

Колишнього тенісиста було визнано винним за 4-ма пунктами звинувачення відповідно до Закону про неспроможність.

Під час розгляду справи присяжні дійшли висновку, що Беккер діяв "навмисно та нечесно". Вони встановили, що Борис приховав мільйон фунтів стерлінгів, отриманих від продажу дилерського центру Mercedes в його рідному місті Лаймен, приховав банківський кредит у розмірі майже 700 тисяч фунтів стерлінгів на будинок, а також дохід від продажів акцій технологічної фірми вартістю 66 тисяч фунтів стерлінгів.

За словами судді Дебори Тейлор, Беккер "не проявив жодної ознаки каяття або визнання провини".

"Ви не прислухалися до попередження, і до того шансу, який вам дав умовний вирок. Це є серйозною обтяжливою обставиною", - зазначила Тейлор.

Очікується, що Беккер проведе за ґратами половину терміну. У разі хорошої поведінки іншу половину терміну екстенісист відбуватиме умовно.

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