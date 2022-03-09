Легенди португальського клубу власноруч допомагають збирати гуманітарну допомогу для України (відео)

Луїзао та Руй Кошта долучилися до роботи благодійного фонду "орлів", який готує їжу та речі для відправлення українцям.

Лісабонська "Бенфіка", за яку виступає українець Роман Яремчук, від початку військового вторгнення Росії активно підтримує наш народ та засуджує дії агресора.

Португальський клуб створив благодійний фонд для допомоги українцям, які постраждали від звірств російських окупантів. "Бенфіка" ініціювала збір коштів, продуктів харчування та речей першої необхідності, які передадуть в Україну.

Приєдналися до благородної місії навіть легенди лісабонського клубу Луїзао та Руй Кошта, з яким Андрій Шевченко разом виступав за італійський "Мілан". Знамениті португальські футболісти, які зараз займають керівні посади в клубі, власноруч допомагають збирати та пакувати коробки для відправлення в Україну.

Відповідне відео пресслужба "орлів" опублікувала у себе в соцмережах.

A iniciativa solidária Juntos pela Ucrânia contou, hoje, com o apoio do Presidente do Sport Lisboa e Benfica no terreno. Fernando Seara, Luisão e Carlos Moia também participaram na ação promovida pela Fundação Benfica.#WeStandWithUkraine pic.twitter.com/kkObtc5D2L — SL Benfica (@SLBenfica) March 8, 2022

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