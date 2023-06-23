Легенди світового футболу зіграють заради України: оголошено склади команд на благодійний матч

Стали відомі склади команд благодійного матчу Game4Ukraine на підтримку України під час війни з російськими окупантами.

Участь у поєдинку візьмуть зірки світового футболу, які увійдуть до двох команд – Жовтої та Синьої, капітанами яких стануть амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко.

До команди Андрія Шевченка потрапили вінгер збірної України Михайло Мудрик, колишній воротар "Мілана" та збірної Бразилії Діда, володар "Золотого м'яча" 2006 року Фабіо Каннаваро та ексгравець "Мілана" і збірної Нідерландів Кларенс Зеєдорф.

Очолить команду Шевченка Емма Геєс – тренерка жіночого складу лодонського "Челсі".

До команди Зінченка увійшли легенда "Арсенала" та збірної Франції Патрік Вієйра, колишні гравці "канонірів" і збірної Німеччини Єнс Леманн і Пер Мертезакер, а також ексфутболіст каталонської "Барселони" Жерар Піке.

Керуватиме командою Зінченка колишній головний тренер лондонського "Арсенала" Арсен Венгер.

Склади команд на благодійний матч Game4Ukraine

Команда Шевченка: Майкл Ессьєн, Рікардо Карвальйо, Лука Тоні, Діда, Массімо Оддо, Джанфранко Дзола, Карло Кудічіні, Клод Макелеле, Вільям Галлас, Семюель Ето'О, Михайло Мудрик, Фабіо Каннаваро, Кларенс Зеєдорф. Тренерка: Емма Геєс.

Команда Зінченка: Єнс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрік Бергер, Пер Мертезакер, Робер Пірес, Йон Арне Ріісе, Роббі Кейн, Антоніо Валенсія, Патрік Вієйра, Вес Морган, Джек Вілшер, Шота Арвеладзе. Тренер: Арсен Венгер.

Благодійний матч Game4Ukraine відбудеться 5 серпня в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Бридж".

Зібрані під час благодійного матчу кошти підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.

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