Легенду "Динамо" Леоненка звільнили з роботи на ТБ після його заяви щодо російських спортсменів

Легенду "Динамо" Леоненка звільнили з роботи на ТБ після його заяви щодо російських спортсменів

Телеканал "Футбол" принципово відреагував на слова свого вже колишнього експерта.

Ексгравець збірної України та київського "Динамо" Віктор Леоненко віднині не працюватиме футбольним експертом на телеканалах "Футбол 1/2/3".

Про припинення співпраці з Леоненком повідомив директор каналів Олександр Денисов. За його словами, рішення було ухвалено через нещодавнє висловоювання Віктора, де він заявив, що російських спортсменів не треба карати на тлі вторгнення армії РФ до України та виправдовував їхнє мовчання про війну страхом потрапити до в'язниці.

"Друзі, щодо останніх висловлювань Віктора Леоненка. Всі його вислови в цьому інтерв’ю - це лише його позиція. На тлі zігуючих спортсменів Росії виправдовувати їх мовчазну позицію - це за межею цинізму. Канал "Футбол" після цього інтерв’ю закінчив співпрацю з Віктором Леоненком", - написав Денисов на своїй сторінці в Facebook.

Додамо, що Леоненко працював на телеканалах "Футбол 1/2/3" від 2013 року. До цього він працював експертом на телеканалі "2+2", звідки його також звільнили зі скандалом.

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