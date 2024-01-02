Легенду "Манчестер Юнайтед" звільнили з клубу Чемпіоншипу після гучного провалу

Під керівництвом Вейна Руні "Бірмінгем Сіті" опустився з шостого місця на двадцяте.

Клуб Чемпіоншипу (другий за рангом дивізіон чемпіонату Англії – прим.) "Бірмінгем Сіті" звільнив Вейна Руні з посади головного тренера.

Як повідомляється на офіційному сайті бірмінгемців, із 38-річним англійським керманичем було достроково припинено співпрацю через незадовільні результати команди.

Руні очолив "Бірмінгем Сіті" у жовтні 2023 року, підписавши із "синіми" контракт до літа 2027-го. На посаді головного тренера він замінив Джона Юстаса, який минулого сезону врятував команду від пониження в класі.

Під керівництвом Руні бірмінгемці виграли лише 2 з 15 матчів та опустилися з шостого місця турнірної таблиці Чемпіоншипу на 20-те. У понеділок, 1 січня, "Бірмінгем Сіті" на виїзді розгромно програв "Лідсу" з рахунком 0:3.

Для Руні це був уже третій досвід у ролі головного тренера. Раніше він працював у Чемпіоншипі з "Дербі Каунті" та очолював американський клуб "Ді Сі Юнайтед".

Вейн Руні: кар'єра футболіста та досягнення

Руні завершив ігрову кар'єру на початку 2021 року. Його останнім клубом був "Дербі Каунті", де форвард провів 30 матчів, забивши 6 голів.

Упродовж свого шляху футболіста Вейн також виступав за "Евертон", "Манчестер Юнайтед" та "Ді Сі Юнайтед" в американській лізі МЛС.

Більшу частину своєї кар'єри він присвятив МЮ – у складі "червоних дияволів" нападник грав від 2004 до 2017 року, провів 393 поєдинки, в яких відзначився 183 голами. Руні п'ять разів вигравав АПЛ з "манкуніанцями", по разу перемагав у Лізі чемпіонів та Лізі Європи, а також завоював низку інших трофеїв на внутрішній арені.

Загалом Вейн провів на клубному рівні 571 поєдинок і забив 237 голів. Також в активі Руні 120 матчів за збірну Англії, в яких він відзначився 53 м'ячами.

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